Veicolo spaziale sovietico tornerà sulla Terra la prossima settimana era in orbita dagli anni ’70

Non sono solo gli amori a fare giri immensi e tornare. Succede anche ai veicoli spaziali. Dopo oltre mezzo secolo in orbita, il Kosmos 482, una sonda lanciata nel 1972 con l'obiettivo di raggiungere Venere, è pronta a fare il suo inaspettato ritorno sulla Terra. La missione a suo tempo fallì subito dopo il decollo a causa di un malfunzionamento del razzo, e mentre gran parte della struttura rientrò in atmosfera nei decenni successivi, la capsula di atterraggio, costruita per sopportare condizioni estreme, è rimasta in orbita per oltre 53 anni. Ora, il suo progressivo abbassamento di quota sta per concludersi. Secondo le stime, rientrerà intorno al 10 maggio 2025. Kosmos 482 è un oggetto sferico di circa un metro di diametro e pesa quasi 500 kg. Il suo design robusto, pensato per penetrare l'atmosfera densa e caldissima di Venere, potrebbe garantirgli la sopravvivenza al rientro terrestre, specialmente se lo scudo termico originale, ancora attivo, non si deteriora durante la discesa.

