Vegetazione alta ai bordi dello svincolo ogni giorno qui si rischia la vita

Vegetazione alta. Un rischio che in questo caso si associa anche al modo in cui è stato. 🔗 Lecceprima.it - “Vegetazione alta ai bordi dello svincolo, ogni giorno qui si rischia la vita” Riceviamo e pubblichiamo il contenuto di una mail che riguarda un problema molto serio di visibilità, immettendosi sulla Soleto-Martano dopo l’uscita per Soleto Sud dalla strada statale 101, a causa della. Un rischio che in questo caso si associa anche al modo in cui è stato. 🔗 Lecceprima.it

Ne parlano su altre fonti

Il Generale La Gala in visita ai presìdi dell’Alta Irpinia - Ieri mattina, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Montella e Sant’Angelo dei Lombardi e alla Stazione di Caposele, presìdi strategici per la sicurezza dell’Alta Irpinia. Incontro con i... 🔗avellinotoday.it

Massese Derby ad alta tensione a Viareggio. In palio punti importanti in chiave playoff - Un derby da vincere. Sia Viareggio che Massese hanno un solo risultato a disposizione se vogliono ancora mantenere viva la propria candidatura alla poule promozione. Aspettiamoci, dunque, questo pomeriggio una sfida senza particolari alchimie tattiche o ostruzionismi. Entrambe le squadre saranno preoccupate soltanto di prevalere l’una sull’altra. Al Marco Polo Sport Center la Massese arriverà senza i vari Mariani, Bertipagani, Cecilia, Quilici e Lorenzini. 🔗sport.quotidiano.net

La rottura del cavo dell’alta tensione. Il sindaco: "Chiarezza sui rimborsi" - Un’intera comunità chiede risposte in merito al cedimento del cavo dell’alta tensione di proprietà della società Terna che si trovava a Pedrocca di Cazzago San Martino, in via Europa. A farsi voce della popolazione è il sindaco Fabrizio Scuri, che ha scritto una lettera – protocollata – alla società per capire la dinamica dei fatti che oltre a un blackout hanno provocato alcuni cortocircuiti e piccoli incendi. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Vegetazione alta ai bordi dello svincolo, ogni giorno qui si rischia la vita”. 🔗Su questo argomento da altre fonti