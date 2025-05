Vedrai che bella sorpresa Benzina addosso alla compagna durante la cena | Tra le fiamme

durante il momento conviviale lui continuava a ripeterle di avere "una bella sorpresa" per lei. Poi, quando la serata volgeva al termine, è scattata la trappola.«Vedrai che bella sorpresa ho per te stasera», aveva promesso con insistenza durante tutta la giornata. Ma quella che doveva essere una serata romantica si è trasformata in un incubo. Una giovane donna si è salvata per miracolo dopo essere stata aggredita brutalmente dal suo compagno, che l'ha cosparsa di Benzina e ha cercato di darle fuoco.La promessa che nascondeva la violenza«Mi ha versato dell'alcol sui vestiti e ha detto che saremmo morti insieme», ha raccontato la donna agli inquirenti. L'uomo, un 37enne senza precedenti penali, aveva programmato tutto. In apparenza una normale serata di coppia, trascorsa tra musica, balli e qualche drink. Ma sotto quella superficie tranquilla si celava una premeditazione inquietante.

