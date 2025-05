Vaticano l' Alta Corte di Giustizia inglese ha condannato la Santa Sede a pagare oltre 4 milioni

Vaticano condannato a pagare un'ingente multa. L'Alta Corte di Giustizia inglese ha infatti condannato la Segreteria di Stato della Santa Sede a pagare al finanziere italo-britannico Raffaele Mincione circa 3,5 milioni di sterline (ossia 4,1 milioni di euro), oltre interessi, a titolo di parziale rimborso spese sostenute dallo stesso e dal suo fondo di investimento regolamentato Wrm. Questi ultimi - riporta l'Adnkronos - "ingiustamente accusati di disonestà, frode e cospirazione avanzate da alti funzionari della Santa Sede". Il processo è legato all'acquisto da parte della Segreteria di Stato di un immobile a Chelsea, nel centro di Londra, per 275 milioni di sterline nel 2018.La Santa Sede sarà cosi costretta a versare entro questo mese, "con ulteriori somme da corrispondere in seguito", l'ammontare deciso. 🔗 Liberoquotidiano.it - Vaticano, l'Alta Corte di Giustizia inglese ha condannato la Santa Sede a pagare oltre 4 milioni Ilun'ingente multa. L'diha infattila Segreteria di Stato dellaal finanziere italo-britannico Raffaele Mincione circa 3,5di sterline (ossia 4,1di euro),interessi, a titolo di parziale rimborso spese sostenute dallo stesso e dal suo fondo di investimento regolamentato Wrm. Questi ultimi - riporta l'Adnkronos - "ingiustamente accusati di disonestà, frode e cospirazione avanzate da alti funzionari della". Il processo è legato all'acquisto da parte della Segreteria di Stato di un immobile a Chelsea, nel centro di Londra, per 275di sterline nel 2018.Lasarà cosi costretta a versare entro questo mese, "con ulteriori somme da corrispondere in seguito", l'ammontare deciso. 🔗 Liberoquotidiano.it

