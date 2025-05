Vaticano il 5 maggio il giuramento degli incaricati al Conclave davanti al Camerlengo

maggio 2025 – Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 15.00, la Cappella Paolina nella Prima Loggia del Palazzo Apostolico Vaticano ospiterà un momento solenne e fondamentale nella preparazione al prossimo Conclave: il giuramento degli officiali e degli addetti ammessi a prestare servizio durante la delicata fase dell'elezione del nuovo Pontefice.L'appuntamento coinvolgerà non solo ecclesiastici ma anche numerosi laici, tutti selezionati e approvati secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, precisamente ai numeri 46, 47 e 48.Tutti i ruoli coinvolti nel ConclaveIl Cardinale Camerlengo Kevin Joseph Farrell, affiancato dai tre Cardinali Assistenti, ha supervisionato l'identificazione dei partecipanti, che hanno ricevuto l'incarico in base alla loro funzione durante il periodo del Conclave.

