Variazioni sul mito | Antonio Ziosi presenta la nuova edizione di Didone

mito e della loro persistenza nella modernità con un nuovo ciclo di appuntamenti. Si parte venerdì 9 maggio alle 17 con l'approfondimento della nuova edizione di "Didone", del docente. 🔗 Forlitoday.it - Variazioni sul mito: Antonio Ziosi presenta la nuova edizione di "Didone" La rassegna degli "Incontri con l'Autore", promossa dalla Fondazione di Forlì, torna a indagare i temi dele della loro persistenza nella modernità con un nuovo ciclo di appuntamenti. Si parte venerdì 9 maggio alle 17 con l'approfondimento delladi "", del docente. 🔗 Forlitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Milano é davvero una città sostenibile? Chiedetelo ad Antonio Galdo, ideatore del sito “Non sprecare” e autore del volume “Il mito infranto. Oggi alle 18 al Centro Studi Circolo Caldara - Per quelli che sospettano che dietro la sostenibilità si nascondono false coscienze ecologiche, per quelli che ci hanno costruito un business truffaldino, ecco il libro che fa per voi: Il Mito infranto: come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto di Antonio Galdo (Codice Edizioni). Anc 🔗ilgiornaleditalia.it

Antonio Costa: Maggiore margine di debito per l'Italia per aumentare le spese di difesa - La Commissione Ue dovrebbe dare più margine all'Italia sul debito, per consentire un aumento delle spese per la difesa. Lo dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, in un'intervista pubblicata sullo Spiegel on line. A un domanda su come Paesi come Spagna e Italia possano raggiungere le quote di Pil richieste dalla Nato, che spinge per il 3%, Costa risponde: "Non sarà certamente semplice. 🔗quotidiano.net

Il mito, la poesia e la guerra di tutte le guerre: al Municipale lo spettacolo "Iliade - Il gioco degli dei" - Un mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato e da dèi capricciosi: è quello dell’Iliade, nel quale possiamo rispecchiarci e riconoscere il nostro mondo. Alessio Boni e Antonella Attili sono i protagonisti di "Iliade - Il gioco degli dei" in scena al Teatro Municipale di Piacenza martedì 18 e... 🔗ilpiacenza.it

Approfondimenti da altre fonti

Variazioni sul mito: Antonio Ziosi presenta la nuova edizione di Didone. 🔗Su questo argomento da altre fonti