Variazioni Mediaset | Maria Corleone passa al lunedì Tradimento raddoppia di sera

© Davidemaggio.it - Variazioni Mediaset: Maria Corleone passa al lunedì, Tradimento raddoppia di sera passaggio di The Couple alla domenica ha scatenato Variazioni di palinsesto a catena, che vedono ridisegnarsi il prime time di Canale 5 nelle prossime sere. Ecco cosa cambiaLo Show dei Record al giovedìIl reality di Ilary Blasi va dunque a collocarsi nella serata occupata fino alla scorsa settimana da Lo Show dei Record. Il prossimo appuntamento con il programma di Gerry Scotti andrà di giovedì (8 maggio).La seconda puntata di Maria Corleone 2 lunedì 5 maggioIl lunedì lasciato libero da The Couple vedrà l’arrivo di Maria Corleone 2. La serie, che ha debuttato martedì, anticipa la seconda puntata di 24 ore (lunedì 5 maggio, anziché il 6). Dalla settimana successiva dovrebbe spostarsi di nuovo poiché di lunedì proseguirà l’Isola dei Famosi, in partenza eccezionalmente mercoledì (7 maggio). 🔗 Ilggio di The Couple alla domenica ha scatenatodi palinsesto a catena, che vedono ridisegnarsi il prime time di Canale 5 nelle prossime sere. Ecco cosa cambiaLo Show dei Record al giovedìIl reality di Ilary Blasi va dunque a collocarsi nellata occupata fino alla scorsa settimana da Lo Show dei Record. Il prossimo appuntamento con il programma di Gerry Scotti andrà di giovedì (8 maggio).La seconda puntata di5 maggioIllasciato libero da The Couple vedrà l’arrivo di2. La serie, che ha debuttato martedì, anticipa la seconda puntata di 24 ore (5 maggio, anziché il 6). Dalla settimana successiva dovrebbe spostarsi di nuovo poiché diproseguirà l’Isola dei Famosi, in partenza eccezionalmente mercoledì (7 maggio). 🔗 Davidemaggio.it

Ne parlano su altre fonti

Variazioni Mediaset: Maria Corleone passa al lunedì, Tradimento raddoppia di sera - Il passaggio di The Couple alla domenica ha scatenato variazioni di palinsesto a catena, che vedono ridisegnarsi il prime time di Canale 5 nelle prossime sere. Ecco cosa cambia Lo Show dei Record al giovedì Il reality di Ilary Blasi va dunque a collocarsi nella serata occupata fino alla scorsa settimana da Lo Show dei Record. Il prossimo appuntamento con il programma di Gerry Scotti andrà di giovedì (8 maggio). 🔗davidemaggio.it

Ascolti tv: Viva la danza (11.1%), Maria Corleone 2 (12.1%), Belve (9.1%), Le Iene (10.2%) | Dati Auditel, martedì 29 aprile 2025 - Ascolti tv di martedì 29 aprile 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Viva la danza” contro “Maria Corleone 2“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 29 aprile 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

Morte Papa Francesco: le variazioni Mediaset di mercoledì 23 aprile - Come la Rai, anche Mediaset modifica questa settimana la propria programmazione in seguito alla morte di Papa Francesco. Variazioni di mercoledì 23 aprile Canale 5 Dopo l’appuntamento con Mattino Cinque News, non ci sarà Forum ma uno speciale del TG5 dalle 10:45 fino al notiziario delle 13. Rete 4 Salta l’appuntamento con Mattino 4; al suo posto si allunga Tempesta d’Amore con un doppio episodio a trainare l’appuntamento delle 11:55 con il TG4. 🔗davidemaggio.it

Approfondimenti da altre fonti

Maria Corleone, anticipazioni terza puntata del 27 settembre; Maria Corleone 2, quando inizia la serie: la trama della prima puntata; Maria Corleone: trama, cast e puntate della nuova fiction con Rosa Diletta Rossi; Fiction Mediaset 2024/2025: da Il Patriota 2 ai nuovi Cesaroni, su Canale 5 arriva Beppe Fiorello. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mediaset riorganizza la programmazione dopo il flop di The Couple: novità per Tradimento e Maria Corleone 2 - Mediaset ristruttura il palinsesto: "Maria Corleone 2" si sposta alla domenica, mentre "Tradimento" raddoppia gli appuntamenti settimanali su Canale 5, mantenendo le puntate pomeridiane. 🔗ecodelcinema.com

Cambio palinsesto Mediaset 4-10 maggio: Tradimento raddoppia, Maria Corleone 2 di lunedì - L'appuntamento con il reality game The Couple con Ilary Blasi si sposta nel prime time della domenica di Canale 5 ... 🔗it.blastingnews.com

"Maria Corleone 2": la boss più tormentata della tv torna stasera su Canale 5, sceglierà vendetta o redenzione? - Se vi è piaciuta la serie di Rosy Abate, non potete perdervi il ritorno di Maria Corleone. Salvate questo articolo per consultaro in un secondo momento. 🔗alfemminile.com