Variante di Cisano procedono i lavori per collegare Lecco e Bergamo | Migliorerà la viabilità dell’area

Bergamo, 2 maggio 2025 – Il cantiere è in movimento, procedono i lavori del primo lotto della Variante di Cisano Bergamasco, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni di euro e tassello fondamentale per potenziare il collegamento stradale Lecco-Bergamo. Il cantiere, aperto lo scorso 20 gennaio, è stato visitato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, insieme al presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, e al consigliere provinciale delegato alle Grandi opere, Francesco Micheli.Il sopralluogo è stata l'occasione per fare il punto sull'infrastruttura che interessa i tre Comuni di Cisano Bergamasco, Pontida, Villa d'Adda, pensata come Variante agli itinerari della SS 639 e della SS 342 per migliorare la viabilità sull'asse Bergamo-Lecco e sgravare dal traffico il centro di Cisano, ora attraversato da circa 28. 🔗 Ilgiorno.it - Variante di Cisano, procedono i lavori per collegare Lecco e Bergamo: “Migliorerà la viabilità dell’area” , 2 maggio 2025 – Il cantiere è in movimento,del primo lotto delladiBergamasco, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni di euro e tassello fondamentale per potenziare il collegamento stradale. Il cantiere, aperto lo scorso 20 gennaio, è stato visitato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, insieme al presidente della Provincia di, Pasquale Gandolfi, e al consigliere provinciale delegato alle Grandi opere, Francesco Micheli.Il sopralluogo è stata l'occasione per fare il punto sull'infrastruttura che interessa i tre Comuni diBergamasco, Pontida, Villa d'Adda, pensata comeagli itinerari della SS 639 e della SS 342 per migliorare lasull'assee sgravare dal traffico il centro di, ora attraversato da circa 28. 🔗 Ilgiorno.it

