Variante alla Lecco-Bergamo intanto proseguono le opere nella vicina Cisano

Variante di Cisano Bergamasco, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni di euro e tassello fondamentale per potenziare il collegamento stradale Lecco-Bergamo. In attesa di sapere quando ripartirà il cantiere di Chiuso relativo al tunnel del. 🔗 Leccotoday.it - Variante alla Lecco-Bergamo, intanto proseguono le opere nella vicina Cisano Procedono i lavori del primo lotto delladiBergamasco, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni di euro e tassello fondamentale per potenziare il collegamento stradale. In attesa di sapere quando ripartirà il cantiere di Chiuso relativo al tunnel del. 🔗 Leccotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Morte di Dylan Torsello: oggi l'ultimo saluto, intanto proseguono gli accertamenti - Si è conclusa ieri, 17 marzo, l'autopsia sul corpo di Dylan Torsello, il ragazzo di 29 anni precipitato a Cisterna dalla terrazza all'ottavo piano del palazzo in cui abitava. La salma è stata quindi restituita ai familiari per la celebrazione del funerale, in programma alle 15 di oggi nella... 🔗latinatoday.it

Variante della Grezzanella, De Berti: «Proseguono i lavori di completamento di un’arteria strategica» - «Con il via alla posa delle fondazioni del ponte sul Tione proseguono i lavori di completamento di un’arteria strategica per l’ovest veronese oltre che di uno dei progetti bandiera del nostro mandato, la variante in nuova sede della SR 62 “della Cisa”. L’opera, della lunghezza di 2,6 chilometri... 🔗veronasera.it

Cialde o polvere? Con questa De'Longhi scegli tu e intanto risparmi il 38% su Amazon - La macchina da caffè manuale De'Longhi EC201.CD.B è in offerta su Amazon a 84,94€, IVA inclusa, grazie a uno sconto del 38% sul prezzo di listino. Un’opportunità concreta per chi vuole preparare espresso e cappuccino a casa con un dispositivo compatto, robusto e dotato delle funzioni essenziali. Ci sono le spese di spedizione comprese e avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica integrata. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Variante alla Lecco-Bergamo, intanto proseguono le opere nella vicina Cisano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Variante alla Lecco-Bergamo, intanto proseguono le opere nella vicina Cisano - Procedono i lavori del primo lotto della variante di Cisano Bergamasco, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni di euro e tassello fondamentale per potenziare il collegamento stradale Le ... 🔗leccotoday.it

Variante di Cisano, procedono i lavori per collegare Lecco e Bergamo: “Migliorerà la viabilità dell’area” - Sopralluogo al cantiere, aperto lo scorso 20 gennaio, da parte dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, insieme al presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi ... 🔗msn.com

Lecco-Bergamo, Piazza: “Soddisfazione per l’avanzamento di un’opera fondamentale” - in V Commissione – Territorio Infrastrutture e Mobilità l’audizione in merito al progetto della variante di Vercurago – Lotto San Gerolamo del collegamento Lecco – Bergamo, SS 639 nella ... 🔗msn.com