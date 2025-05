Varese controlli Gdf su slot machine | sanzionati 16 gestori

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese nelle operazioni di controllo economico del territorio, hanno eseguito accertamenti in locali con slot machine e sale gioco. Le Fiamme Gialle hanno emesso sanzioni amministrative nei confronti di 16 esercizi pubblici, responsabili di avere violato le Ordinanze emanate dai Sindaci per la prevenzione e il contrasto delle patologie (ludopatia) e delle altre problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, tra cui il mancato rispetto degli orari di accensione delle slot machine.

Varese, oltre 500mila euro giocati in una settimana: multe a 4 sale slot - I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno eseguito mirati e specifici accertamenti presso i locali e le sale gioco, dove sono allocate le slot machine, sanzionando quattro gestori per non aver identificato i giocatori. Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con lo sviluppo di un più ampio piano diramato dal Comando Provinciale di Varese e teso a verificare il rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e del gioco da parte delle sale slot/vlt anche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia. 🔗lapresse.it

Controlli interforze GdF e Polizia Locale in via Toledo: lotta al commercio abusivo - Tempo di lettura: 2 minutiLotta al contrasto del commercio abusivo, della contraffazione e di altre forme di illegalità, a partire da via Toledo. E’ stato pianificato, lo scorso 29 aprile, un intervento strutturato, svolto congiuntamente da militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli e appartenenti alla Polizia Locale del capoluogo. L’operazione ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale e del reparto territoriale competente della Polizia Locale, che hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 10. 🔗anteprima24.it

Prato, controlli GdF in ristoranti etnici: 629 irregolarità - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto 629 irregolarità nei ristoranti etnici del capoluogo e della provincia, con sanzioni per i proprietari che ammontano a oltre 380mila euro. Gli approfondimenti ispettivi sono stati principalmente rivolte al settore agroalimentare e hanno permesso di osservare come diversi ristoranti e tavole calde di cucina etnica confezionassero pasti che provvedevano a consegnare presso sedi di aziende. 🔗lapresse.it

