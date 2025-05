Vanoni | Con Strehler droghe ed erotismo ricoverata per la depressione

Ilgiornale.it - Vanoni: "Con Strehler droghe ed erotismo, ricoverata per la depressione" La cantante è tornata a parlare del suo passato sul Corriere, raccontando episodi inediti della sua vita che sono stati raccolti nel suo nuovo libro 🔗 Ilgiornale.it

Ornella Vanoni sul Nove racconta l’avventura in camporella con Giorgio Strehler e il riccio Spiridione - “Quando stavo con Strehler, lui era un genio ma era povero. Lui viveva con la madre, io coi miei, andavamo in camporella”. Così Ornella Vanoni a Che tempo che fa sul Nove, ospite di Fabio Fazio. “Vediamo un riccio, lui lo prende e dice lo chiamerò Spiridione. Poi mi racconta che aveva un boxer che era totalmente cretino secondo lui, che inseguiva il riccio, ma il riccio si faceva su a palla e nessuno dormiva più. 🔗lapresse.it

Vanoni: "Con Strehler droghe ed erotismo, ricoverata per la depressione" - La cantante è tornata a parlare del suo passato sul Corriere, raccontando episodi inediti della sua vita che sono stati raccolti nel suo nuovo libro ... 🔗msn.com

Vanoni: «Con Strehler ho scoperto droghe ed erotismo. La cicatrice che non sopportavo. Mi sono fatta ricoverare per la depressione» - La cantante racconta tutta la sua incredibile vita in «Vincente o perdente», il libro scritto con Pacifico che esce martedì 6 maggio per La Nave di Teseo. «In tv da Fazio mi diverto molto. Non ne poss ... 🔗msn.com

Giorgio Strehler, chi è l’ex compagno di Ornella Vanoni/ “Scoppiò il putiferio”, poi la verità sul loro addio - Giorgio Strehler è stato uno degli ex compagni di Ornella Vanoni. La cantante ha svelato poi i motivi dell'addio dall'uomo, coinvolti dopo in due matrimoni. 🔗ilsussidiario.net