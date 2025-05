Vangelo di oggi 2 maggio 2025 | Gv 61-15? | Commento di Papa Francesco

Vangelo del 2 maggio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano». Sant'Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

