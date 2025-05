Vance | Russia e Ucraina hanno presentato le loro proposte per la pace ora si cerca un punto comune | Rubio | Serve una svolta

Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Vance: "Russia e Ucraina hanno presentato le loro proposte per la pace, ora si cerca un punto comune" | Rubio: "Serve una svolta" Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Lavrov: "Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali" - Peskov: "L'obiettivo è quello normalizzare le relazioni". Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina: Trump è d’accordo con Vance sugli “scrocconi” europei e valuta l’alleggerimento delle sanzioni alla Russia - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto d’accordo con il suo vice JD Vance e con il suo segretario alla Difesa Pete Hegseth, che in una chat riservata con altri importanti funzionari dell’amministrazione di Washington avevano definiti gli europei degli “scrocconi”, mentre ha annunciato che gli Usa stanno valutando le condizioni poste dalla Russia per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina, tra cui secondo il Cremlino figura anche l’alleggerimento delle sanzioni. 🔗tpi.it

Vance “Possibile accordo ragionevole tra Russia e Ucraina” - MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Mentre l’amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che possiamo arrivare a un accordo ragionevole tra Russia e Ucraina, crediamo anche che sia importante nei prossimi anni che l’Europa faccia un grande passo avanti per provvedere alla propria difesa”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco. 🔗unlimitednews.it

Ucraina, Vance: Kiev e Mosca hanno presentato proposte per la pace - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie con favore in un post su Telegram l'accordo "davvero equo" firmato con Washington sulle terre rare. "Abbiamo ora il primo risultato dell'incontro in ... 🔗ansa.it

Vance, Russia e Ucraina hanno presentato proposte per la pace - Sia la Russia che l'Ucraina hanno presentato le loro proposte per la risoluzione del conflitto ed è attualmente in corso la ricerca di un punto comune per un accordo. Lo ha detto a Fox News il vicepre ... 🔗msn.com

Trump proclama «11 novembre e 8 maggio Giorni Vittoria in due guerre mondiali». Vance: «Proposte pace da Russia e Ucraina» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proclamato l'11 novembre e l'8 maggio come Giorni della Vittoria in due guerre mondiali. L'annuncio è avvenuto sul social ... 🔗leggo.it