Vance | La guerra della Russia in Ucraina non finirà presto

Vance ha detto che la guerra delle Russia in Ucraina non finirà tanto presto e che dipenderà dai russi e dagli ucraini. USA, Vance: "La guerra della Russia in Ucraina non finirà presto" Il vicepresidente americano J.D. Vance ha affermato in un'intervista rilasciata alla Fox News che la guerra in Ucraina

Ucraina, Trump attacca Zelensky: "Guerra colpa sua e di Biden; Vance respinge accuse pro Russia: "Assurde, Kiev ostacola tregua con retorica improduttiva" - Il tycoon: "Zelensky ha fatto un orribile lavoro nel sostenere la guerra", il vice: "Usa sostengono tutto lo sforzo bellico, assurdo pensare che siamo dalla parte della Russia" Donald Trump si è espresso sui recenti attacchi a Sumy, in Ucraina ed ha approfittato del contesto per lanciare un a 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Trump attacca Zelensky: "Guerra colpa sua e di Biden", Vance respinge accuse pro Russia: "Assurde, Kiev ostacola tregua con retorica improduttiva" - Il tycoon: "Zelensky ha fatto un orribile lavoro nel sostenere la guerra", il vice: "Usa sostengono tutto lo sforzo bellico, assurdo pensare che siamo dalla parte della Russia" Donald Trump si è espresso sui recenti attacchi a Sumy, in Ucraina ed ha approfittato del contesto per lanciare un a 🔗ilgiornaleditalia.it

Guerra in Ucraina, la Russia bombarda Sumy: almeno 20 morti. Zelensky: “Solo un bas***do può fare tanto” - Le forze russe hanno sferrato un attacco missilistico a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Stando a prime stime, i morti sarebbero più di 20. Kiev: "Persone colpite mentre andavano a messa per la Domenica delle Palme". Il presidente Zelensky: "Solo un bas***do può fare tanto".Continua a leggere 🔗fanpage.it

