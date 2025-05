Valutato giorno per giorno | Lautaro Martinez rischia di saltare il Barcellona

Lautaro Martinez nella sfida d'andata in Champions contro il Barcellona: ecco di cosa si tratta e le stime sui tempi di recupero

Infortunio Lautaro, oggi il giorno degli esami: filtra pessimismo per il ritorno col Barcellona! Le sensazioni - di RedazioneInfortunio Lautaro, oggi il giorno degli esami: filtra pessimismo per il ritorno col Barcellona! Le sensazioni sulle condizioni dell’argentino L’infortunio rimediato da Lautaro Martinez nel primo tempo di Barcellona Inter sta facendo preoccupare tutto il mondo nerazzurro. La possibilità di non avere a disposizione il proprio capitano per la semifinale di ritorno in Champions League di martedì a San Siro è sempre più concreta. 🔗internews24.com

"Valutato giorno per giorno": Lautaro Martinez rischia di saltare il Barcellona - L'Inter ha reso noto il tipo di infortunio che ha colpito Lautaro Martinez nella sfida d'andata in Champions contro il Barcellona: ecco di cosa si tratta e le stime sui tempi di recupero ... 🔗ilgiornale.it

Sky – Lautaro col Barça? Una piccola speranza c’è ma per la panchina. Al suo posto… - Lautaro Martinez ci sarà contro il Barcellona o salterà la semifinale di ritorno? Ecco le indicazioni che arrivano anche da Sky Sport ... 🔗fcinter1908.it

Inter, Lautaro verso il forfait contro il Barcellona: il punto sulle sue condizioni - L'esito degli esami di Lautaro Martinez non chiarisce del tutto i tempi di recupero dell’attaccante argentino, nel senso che, come spiega l'Inter,. 🔗tuttomercatoweb.com