Valorizzazione del castello Carlo V | The Monuments People si aggiudica il bando

Monuments People come capofila, Sale della Terra e Socioculturale si è aggiudicato l’avviso pubblico della Direzione regionale dei musei nazionali di Puglia riservato agli enti del terzo settore per l’attivazione del partenariato pubblico-privato. 🔗 Lecceprima.it - Valorizzazione del castello Carlo V: The Monuments People si aggiudica il bando LECCE – Il raggruppamento formato da Thecome capofila, Sale della Terra e Socioculturale si èto l’avviso pubblico della Direzione regionale dei musei nazionali di Puglia riservato agli enti del terzo settore per l’attivazione del partenariato pubblico-privato. 🔗 Lecceprima.it

