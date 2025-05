Vallo della Lucania Molinaro M5S | Il Comune dice no al riarmo europeo

Comune di Vallo della Lucania prende posizione contro il riarmo in Europa. Nella seduta del consiglio comunale è stata approvata all'unanimità una proposta ufficiale — presentata dall'assessora del Movimento 5 Stelle Iolanda Molinaro e dal sindaco Antonio Sansone — che esprime un netto.

M5S, Molinaro: “Il Comune di Vallo della Lucania dice no riarmo Europeo” - L’Assessora Iolanda Molinaro: “Approvata all’unanimità la mia proposta contro il piano “ReArm Europe” Il Comune di Vallo della Lucania prende posizione contro il riarmo in Europa. Nella seduta del Consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità una proposta ufficiale — presentata dall’assessora del Movimento 5 Stelle Iolanda Molinaro e dal sindaco Antonio Sansone — che esprime un netto dissenso nei confronti del piano europeo “ReArm Europe/Readiness 2030?. 🔗puntomagazine.it

M5S, Vallo della Lucania: “Salviamo i punti nascita di Polla e Sapri, una battaglia di civiltà e giustizia” - Tempo di lettura: 3 minutiDa anni, il Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, attraverso i suoi rappresentanti territoriali, si batte per impedire la chiusura dei punti nascita negli ospedali di Polla e Sapri. Queste strutture rappresentano un presidio essenziale per le comunità locali, garantendo il diritto alla salute per le future madri e i neonati delle aree interne della Campania. I dati dell’ospedale di Polla parlano chiaro: 366 parti nel 2024, con una ripresa significativa, zero decessi materni e neonatali negli ultimi vent’anni e un tasso di tagli cesarei al 20%, ben al di sotto ... 🔗anteprima24.it

M5S Vallo della Lucania: “Incontro a Orria con il Presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano” - Tempo di lettura: 2 minuti“Le difficoltà dei piccoli Comuni, già in affanno nel garantire i servizi essenziali, si aggravano ulteriormente a causa dei tagli imposti dalla Legge di Bilancio. Per affrontare questa emergenza e discutere le conseguenze delle recenti decisioni del governo sui territori più fragili, il Movimento 5 Stelle Vallo della Lucania organizza un incontro pubblico con Michele Cammarano, Presidente della Commissione Aree Interne. 🔗anteprima24.it

M5S Vallo: l’assessore Iolanda Molinaro si schiera a difesa dei punti nascita di Polla e Sapri. L’intervista | VIDEO - I dati relativi all’ospedale di Polla sono chiari, nel 2024 si sono registrati 366 parti, segnando una ripresa significativa dell’attività. Da oltre vent’anni, inoltre, non si segnalano ... 🔗infocilento.it

Vallo della Lucania dice “NO” al riarmo in Europa - Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha detto “No” al riarmo in Europa. Ieri, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta comunale presentata ... 🔗infocilento.it

Vallo della Lucania, Sanità. M5S: “Salviamo i punti nascita di Polla e Sapri, una battaglia di civiltà e giustizia” - A denunciarlo è Alessandro Maiese, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania. “Nelle interrogazioni del Consigliere Cammarano e della Senatrice Gaudiano è ... 🔗sciscianonotizie.it