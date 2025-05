Valladolid-Barcellona il pronostico | Ferran Torres mattatore e non solo

Reduce dalla sconfitta per 5-1 con il Real Betis, il Valladolid spera di concludere al più presto una stagione estremamente negativa, con la retrocessione matematica che è arrivata da diverse giornate.

