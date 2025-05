Valigia abbandonata di fronte a scuola media scatta l' allarme | strada bloccata

Valigia di colore rosso abbandonata in via Don Gnocchi, al rione Cappuccini di Brindisi, di fronte alla scuola media "Leonardo da Vinci" ha fatto scattare l'allarme intorno alle ore 21 di questa sera, venerdì 2 maggio 2025. Sul posto sono presenti i carabinieri del Norm di. 🔗 Brindisireport.it - Valigia abbandonata di fronte a scuola media, scatta l'allarme: strada bloccata BRINDISI - Unadi colore rossoin via Don Gnocchi, al rione Cappuccini di Brindisi, dialla"Leonardo da Vinci" ha fattore l'intorno alle ore 21 di questa sera, venerdì 2 maggio 2025. Sul posto sono presenti i carabinieri del Norm di. 🔗 Brindisireport.it

Se ne parla anche su altri siti

Chi è Davide Lacerenza, ex marito di Stefania Nobile: la scuola abbandonata, i problemi legali e la Ferrari - Tra gli arrestati dell'operazione che ha portato ai domiciliari Stefania Nobile c'è anche il suo ex compagno Davide Lacerenza, proprietario della Gintoneria 🔗notizie.virgilio.it

La scuola di fronte alle guerre: insufficienti le iniziative di educazione alla pace - Stiamo attraversando l’anno scolastico 2024-2025 (viaggiamo speditamente verso la fine del primo quarto del terzo millennio d.C.). All’inizio del II quadrimestre di quasi tutte le scuole italiane da quella dell’infanzia passando per la primaria e fino alle secondarie di I e II grado, gli utenti... 🔗brindisireport.it

Spacciava di fronte alla scuola. Diciotenne finisce in manette. Aveva 60 grammi di hashish - ARCIDOSSO Spacciava di fronte alla scuola superiore di Arcidosso, sul Monte Amiata senza curarsi di altre persone che potevano vederlo. Un comportamento questo che aveva fatto insospettire gli insegnati e alcuni genitori che avevano denunciato tutto alle forze dell’ordine. Tanto che i carabinieri del paese lo avevano beccato proprio mentre stava smerciando droga ad alcuni ragazzi. Tra cui anche alcuni minorenni. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Valigia abbandonata di fronte a scuola media, scatta l'allarme: strada bloccata; Ilaria Sula uccisa e abbandonata in fondo a un dirupo: l'ex ha confessato l'omicidio; Allarme bomba davanti a una scuola di Monza: artificieri in azione e traffico deviato; Pitbull morto abbandonato in una valigia a Torino. In un anno 924 uccisioni e più di mille casi di maltrattamento. 🔗Approfondimenti da altre fonti