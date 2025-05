Valeria Marini e il gesto per salvare il suo rapporto con la madre | ecco cosa ha fatto

Valeria Marini si nasconde un momento di grande fragilità familiare. La showgirl, da sempre molto legata alla madre Gianna Orrù, sta attraversando una fase complicata nel loro rapporto. Dopo le recenti tensioni esplose pubblicamente, pare che Valeria abbia deciso di compiere un gesto importante e concreto per provare a ricucire lo strappo.Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Marini avrebbe messo in vendita la sua lussuosa casa a Milano, forse proprio per aiutare economicamente la madre e affrontare insieme una difficile situazione legale. Una scelta che potrebbe rappresentare il primo passo verso una riconciliazione.Valeria Marini e la casa in vendita: vuole aiutare sua madre?Valeria Marini avrebbe deciso di vendere il suo appartamento di 132 metri quadrati situato nel cuore di Milano, in Corso Como.

