Valentino Rossi il retroscena commuove | il dolore è ancora vivo per l’ex campione di MotoGP

Valentino Rossi ha ripercorso la sua formidabile carriera in un'intervista con Giacomo Poretti: il racconto commuovente del Dottore.Valentino Rossi, è stato ospite del Poretcast, il podcast condotto dal comico e attore Giacomo Poretti. Nel corso dell'intervista, la leggenda della Moto GP ha ripercorso la sua formidabile carriera, dai suoi inizi nella ghiaia della pista di Magione al suo ritiro nel 2021.Tra i ricordi, anche quello più difficile da raccontare, con la scomparsa dell'amico Marco Simoncelli che vivrà per sempre nei pensieri del Dottore.Valentino Rossi e quella data maledetta: il ricordo dell'amico SimoncelliIl 23 ottobre 2011. Una data che Valentino Rossi, insieme a tutti gli appassionati di questo sport, vorrebbe cancellare. Nel corso del podcast, ha voluto raccontare quel giorno quando a Sepang fu coinvolto nell'incidente che costò la vita all'amico Marco Simoncelli:La sua morte è stata veramente uno shock perché ho perso un amico, ma soprattutto sono stato parte dell'incidente fatale.

