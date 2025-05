Valentina Ferragni vacanza romantica col fidanzato | quanto costa il resort alle Maldive

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono volati alla volta delle Maldive per una romantica vacanza di coppia in un resort di lusso. 🔗 e Matteo Napoletano sono volati alla volta delleper unadi coppia in undi lusso. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Chiara Ferragni in vacanza sulle Dolomiti con i figli: quanto costa una notte nel resort per famiglie - Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere un weekend sulle Dolomiti con i figli. Dopo il ritorno alle sfilate della Milano Fashion Week, l'imprenditrice ha scelto un resort dedicato alle famiglie.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Valentina Ferragni, è finita con Matteo Napoletano? Un suo video insinua il dubbio - Un video di Valentina Ferragni allarma i suoi follower L'articolo Valentina Ferragni, è finita con Matteo Napoletano? Un suo video insinua il dubbio proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

“Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si sono lasciati”, l’influencer fa chiarezza sulle voci di rottura - Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si sono lasciati. È questo il gossip circolato sui social negli ultimi giorni, nato da un video che la stessa influencer ha pubblicato sul suo profilo TikTok. Rispodnendo a nboc di vomdande su Inntamgra, la minore della sorella ferrnagi ha fatot speigaire e speigato come stanno le cose.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Valentina Ferragni, vacanza romantica col fidanzato: quanto costa il resort alle Maldive; Da Aurora Ramazzotti a Melissa Satta, tutte in bikini: le vacanze di primavera delle celebrities; Valentina Ferragni, incidente in vacanza: Mi sono rotta 2 costole; Valentina Ferragni, la romantica foto con Luca Vezil alle Hawaii. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come ha trascorso le vacanze di Pasqua Chiara Ferragni? E con chi? - Valentina, e il fidanzato di quest’ultima, Matteo Napoletano. Per quanto riguarda Francesca Ferragni, le vacanze di Pasqua (in dolce attesa) sono trascorse sull’isola di Maiorca. I paesaggi da ... 🔗cosmopolitan.com

Valentina Ferragni lancia il podcast “Storie oltre le stories”: un viaggio tra emozioni e racconti - Valentina Ferragni lancia il podcast "Storie oltre le stories" alle Maldive, esplorando storie autentiche e sfide quotidiane con ospiti come Chiara Ferragni e Diletta Leotta, disponibile dal 6 maggio ... 🔗ecodelcinema.com

Valentina Ferragni sfoggia il vestito perfetto per un matrimonio in primavera: guarda qui! - Valentina Ferragni, che in questi giorni è volata a Madrid per una fuga romantica con il fidanzato Matteo Napolitano, di recente, ha mostrato ai fan sui social dei look perfetti per un matrimonio ... 🔗msn.com