Valditara | con 5 in condotta bocciati con 6 rimandati anche i bulli

Roma, 30 apr. (askanews) – "Per quanto riguarda le modifiche contenute nel DPR per gli studenti della scuola secondaria e di secondo grado: primo punto, con il 5 si verrà bocciati, già prima, ma le ipotesi non erano chiare, abbiamo chiarito le varie ipotesi, abbiamo reso più tassative le varie ipotesi, abbiamo esteso le ipotesi, i casi, alle ipotesi di bullismo grave". Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara nel corso della conferenza stampa organizzata al termine del Cdm."Con il 6 in condotta si viene rimandati a settembre, cosa vuol dire? Che non si è ammessi alla classe successiva, sino a quando non si sarà superato un 'esame di riparazione', per usare una terminologia un po' antica, in cui lo studente dovrà presentare un elaborato critico sui temi valoriali connessi al comportamento tenuto" ha precisato Valditara, aggiungendo che "dovrà dimostrare di aver compreso perché quel comportamento è giudicato negativamente dalla comunità e quindi aver capito, anche alla luce dei principi costituzionali, i principi dell'ordinamento di altri approfondimenti di tipo storico-culturale, perché quel comportamento è certamente negativo.

