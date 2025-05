Vai via lurida tr Antagonisti e migranti aggrediscono giornalista nel palazzo occupato

Antagonisti e immigrati in un palazzo occupato di Milano: "Allontanatevi perché per voi sarà un problema" 🔗 Ilgiornale.it - "Vai via lurida tr...". Antagonisti e migranti aggrediscono giornalista nel palazzo occupato La troupe di Dritto e Rovescio è stata insultata e minacciata dae immigrati in undi Milano: "Allontanatevi perché per voi sarà un problema" 🔗 Ilgiornale.it

Pavard soddisfatto: «All’Inter il ruolo ideale. ‘Dai e vai’ il mantra!» - Benjamin Pavard si è espresso sul modo in cui si trova all’Inter, aggiungendo un commento sugli obiettivi stagionali della sua squadra. IL COMMENTO – Benjamin Pavard ha rilasciato un’intervista alle frequenze della UEFA, esprimendosi innanzitutto su come è avvenuto il suo ambientamento all’Inter nella scorsa stagione: «Sapevo che qui sarei stato soddisfatto, dato che volevo giocare a 3 per accentrarmi un po’ sulla linea difensiva. 🔗inter-news.it

Madre di un giocatore di basket insulta l’arbitro donna: “Ma vai a fare la prostituta” - L’autrice degli insulti è una ultrà della squadra locale. Zaia: “Non esiste più nemmeno la vergogna” 🔗repubblica.it

“The White Lotus” e la scena di nudo frontal. “O fai le cose in grande o vai a casa”: il commento di Jason Isaacs e l’ironia di Schwarzenegger - Jason Isaacs, noto per aver interpretato personaggi oscuri e complessi come Lucius Malfoy in Harry Potter e un inquietante scienziato in The OA, continua a mostrare la sua versatilità nel ruolo del patriarca Timothy Ratliff nella terza stagione di “The White Lotus“. Nella puntata intitolata “Hide or Seek”, il personaggio si trova in un momento di totale vulnerabilità. Ha abusato di Lorazepam e ha scoperto che la sua vita è sull’orlo del collasso. 🔗ilfattoquotidiano.it

