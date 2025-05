Vaccini Kennedy Jr invita alla cautela | Non sappiamo se provocano danni neurologici o altro contengono molti detriti di feti abortiti - VIDEO

In un'intervista rilasciata in occasione dei primi 100 giorni dell'amministrazione Trump, il Segretario alla Salute USA, Robert F. Kennedy Jr., ha avanzato dubbi sui vaccini ed ha esortato i genitori dei bambini americani a "fare le proprie ricerche" prima di vaccinare i figli.

Robert F. Kennedy Jr. confermato segretario alla Salute di Trump: la politica, le battaglie e le idee su vaccini e 11 settembre - ?Robert F. Kennedy Jr è stato confermato oggi Segretario alla Sanità dell'amministrazione Trump. È l'ultimo scranno che doveva ancora essere votato della rosa... 🔗ilmessaggero.it

Robert F. Kennedy Jr scopre improvvisamente i vaccini: «Proteggono i bambini dal morbillo» - La nomina di Robert F. Kennedy Jr. a segretario alla Sanità degli Stati Uniti da parte di Donald Trump aveva fatto esultare i No vax. Ma l’uomo che paragonava i vaccini all’Olocausto oggi dice che quello contro il morbillo è necessario per salvare i bambini. Mentre un ragazzino non vaccinato è morto a fine febbraio in Texas nel primo caso da oltre un decennio. Kennedy Jr., che aveva già fatto numerose affermazioni false e fuorvianti sulla sicurezza del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MMR) e aveva minimizzato la crescente epidemia, affermando che i focolai annuali non sono ... 🔗open.online

Dopo i vaccini, il fluoro. Il ministro della Sanità Kennedy jr vuole che i Cdc smettano di consigliarlo - Non pago di aver consigliato la vitamina A per combattere il morbillo – causando in Texas il ricovero di una decina di bambini non vaccinati con problemi al fegato – il segretario alla Sanità americano Robert F. Kennedy Jr – che dopo la morte di due piccoli è stato costretto a riconoscere l’utilità del vaccino – ha dichiarato che intende raccomandare ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) – i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie già finiti nel mirino dei tagli dell’amministrazione Trump – di smettere di consigliare di mettere il fluoro nell’acqua. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vaccini, secondo Robert Kennedy Jr. dovrebbero essere i genitori a decidere se somministrarli o meno ai figli; Dopo la morte del primo bambino per morbillo, Kennedy jr si riscopre Sì vax; Stati Uniti, dopo la morte della seconda vittima per morbillo il no vax Kennedy riscopre il vaccino; Robert Kennedy fa retromarcia sui vaccini. Dubbi su aborto e Medicare.

Le nuove menzogne di Kennedy Jr. sui vaccini suscitano l'indignazione degli scienziati - Negli ultimi giorni, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr e il suo dipartimento hanno rilasciato una serie di dichiarazioni allarmanti che hanno preoccupato esperti e sostenitori dei vaccini ... 🔗globalist.it

L'instancabile campagna di Robert Kennedy jr contro i vaccini: "Contengono molti detriti di feti abortiti" - Il ministro della Salute Usa: "Ferma il morbillo? Si. Ma fa anche altre cose? Nessuno può rispondere a questa domanda" ... 🔗huffingtonpost.it

Kennedy no-vax, puntata ennesima: “I neogenitori facciano le proprie ricerche, come quando scelgono il passeggino” - Il ministro della Salute Usa nel salotto tv di "Dr. Phil" rimpingua la lunga serie di pericolose fake news sui vaccini. E agli scienziati non resta che insorgere. Di nuovo ... 🔗dire.it