Uscito l’album live Pink Floyd at Pompei – MCMLXXII

ROMA (ITALPRESS) – È disponibile in CD, in digitale e, per la prima volta, in Dolby Atmos e in vinile l'album live "Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII" (Legacy Recordings Sony Music). Oltre 70 negozi di dischi in tutta Italia celebrano il mondo dei Pink Floyd con due eventi speciali: le Opening Night che si sono tenute ieri notte, giovedì 1 maggio, con aperture straordinarie in notturna, e il Pink Floyd Day di oggi, venerdì 2 maggio.Un'adesione entusiasta da parte dei principali punti vendita indipendenti, che offrono un'esperienza immersiva tra allestimenti dedicati e materiali esclusivi. Durante le Opening Night, infatti, i negozi selezionati hanno presentato vetrine personalizzate con vetrofanie e scenografie ad hoc. Oggi, invece, il Pink Floyd Day coinvolge negozi in tutta Italia, tutti allestiti con vetrofanie, cartonati sagomati in due grafiche e materiali celebrativi.

Pink Floyd, ritorno a Pompei: il film restaurato e l'album live - Una delle più grandi performance di sempre nella storia della musica contemporanea: Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright immersi nell'atmosfera di Pompei, da soli senza pubblico, danno vita a un concerto epocale, un mix di psichedelia e improvvisazione che raggiunge vette mai eguagliate. Era il 1971. Dal 24 al 30 aprile PINK FLOYD AT POMPEII - MCMLXXII, l’epocale film concerto diretto da Adrian Maben, torna nei cinema. 🔗panorama.it

Corde Oblique in Concerto a Napoli, Il Ritorno Live con il Nuovo Album “Cries and Whispers” - Sabato 15 marzo 2025, alle 20:00, l’Istituto per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio 14 a Napoli, ospiterà un evento straordinario: il concerto dei Corde Oblique. Sotto la direzione del chitarrista e compositore Riccardo Prencipe, la band tornerà sul palco per presentare il nuovo album “Cries and Whispers”, dopo cinque anni di pausa discografica. “Cries and Whispers”, Un Nuovo Capitolo nella Storia dei Corde Oblique Sabato 15 marzo 2025, alle ore 20:00, la storica sede dell’Istituto per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, situata in via ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Alex Britti festeggia l’iconico album It.Pop con un live alle Terme di Caracalla - Alex Britti annuncia Feat.Pop, un concerto evento con tanti ospiti alle Terme di Caracalla, i biglietti Alex Britti annuncia oggi un evento musicale unico: il concerto Feat.Pop con grandi ospiti che si terrà il prossimo 22 giugno 2025 a Roma nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla. Un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, un live all’insegna della musica e delle emozioni con la partecipazione di colleghi e ospiti d’eccezione. 🔗.com

