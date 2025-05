Usa vendita di equipaggiamenti militari a Kiev | è la prima volta nell’era Trump Rubio | Russia e Ucraina lontane dalla pace

Russia e Ucraina ancora distanti da un accordo di pace", nonostante l'intesa di Zelensky e Trump sulle terre rare. Mentre gli Usa minacciano di sfilarsi dalle trattative tra i due Paesi se non si arriverà a breve ad una proposta condivisa – "Washington deve fronteggiare altre questioni pressanti, come il conflitto commerciale con la Cina o il nucleare iraniano", fa sapere Rubio – la Casa Bianca sta per approvare la prima vendita di equipaggiamento militare all'Ucraina da quando Donald Trump è entrato in carica. Il dipartimento di Stato ha infatti certificato una proposta di licenza per esportare "50 milioni di dollari o più" di hardware e servizi per la difesa a Kiev. Si tratterebbe della prima autorizzazione di questo tipo da quando Trump ha sospeso tutti gli aiuti militari all'Ucraina poco dopo il suo insediamento.

Gli Usa hanno approvato la vendita di 2 miliardi di dollari di droni militari al Qatar - Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di otto droni militari, modello MQ-9B, per un valore di 1,96 miliardi di dollari (circa 1,82 miliardi di euro) al Qatar, uno degli alleati più stretti di Washington in Medio Oriente. La vendita, secondo una nota diramata ieri dalla Defense Security Cooperation Agency (Dsca) degli Stati Uniti, “migliorerà la capacità del Qatar di rispondere alle minacce attuali e future”. 🔗tpi.it

Stretto di Taiwan, il passaggio di due unità militari Usa scatena l’ira di Pechino: “Commando in massima allerta” - Roma, 12 febbraio 2025 - Due unità della Marina militare Usa hanno attraversato lo Stretto di Taiwan dal 10 al 12 febbraio sfidando l’ira di Pechino. Donald Trump ha così voluto inviare un messaggio a Xi Jinping e alle continue minacce e provocazioni della Cina contro la ribelle Taipei. Pechino ha subito condannato l'iniziativa di Washington: "L'azione degli Stati Uniti invia segnali sbagliati e aumenta i rischi per la sicurezza", mossa che arriva però dopo che il governo di Taiwan ha denunciato 48 ore di vero e proprio assedio dal mare con 62 aerei militari, 15 navi da guerra e due unità ... 🔗quotidiano.net

TikTok, conto alla rovescia per la vendita negli Usa. Gli investitori in corsa - Domenica sera, a bordo dell’Air Force One, il presidente statunitense Donald Trump ha spiegato che la sua amministrazione è in contatto con quattro diversi gruppi interessati all’acquisto di TikTok, di proprietà della cinese ByteDance. Il destino della popolare app nel Paese è incerto da quando, il 19 gennaio, è entrata in vigore una legge che impone alla società madre di vendere la piattaforma per motivi di sicurezza nazionale (le agenzie d’intelligence temono che ByteDance condivida i dati degli utenti con il governo cinese) o affrontare la chiusura della piattaforma negli Stati Uniti. 🔗formiche.net

