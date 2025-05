Usa | Trump 11 novembre e 8 maggio Giorni Vittoria in 2 guerre mondiali

maggio come Giorno della Vittoria, ma noi abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altro Paese nel portare a termine la Seconda Guerra Mondiale. Con la presente, rinomino l’8 maggio come Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale e l’11 novembre come Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth. “Abbiamo vinto entrambe le guerre, nessuno è stato vicino a noi in termini di forza, coraggio o brillantezza militare, ma non festeggiamo mai nulla. Questo perché non abbiamo più leader che sappiano come farlo! Ricominceremo a festeggiare le nostre vittorie!”, ha aggiunto. 🔗 Lapresse.it - Usa: Trump, 11 novembre e 8 maggio Giorni Vittoria in 2 guerre mondiali Milano, 2 mag. (LaPresse) – “Molti dei nostri alleati e amici celebrano l’8come Giorno della, ma noi abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altro Paese nel portare a termine la Seconda Guerra Mondiale. Con la presente, rinomino l’8come Giorno dellaper la Seconda Guerra Mondiale e l’11come Giorno dellaper la Prima Guerra Mondiale”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald, in un post su Truth. “Abbiamo vinto entrambe le, nessuno è stato vicino a noi in termini di forza, coraggio o brillantezza militare, ma non festeggiamo mai nulla. Questo perché non abbiamo più leader che sappiano come farlo! Ricominceremo a festeggiare le nostre vittorie!”, ha aggiunto. 🔗 Lapresse.it

Con i dazi di Trump rischiamo di perdere 11 miliardi di export verso gli Usa. L’allarme di Granelli (Confartigianato) - Sono numeri che fanno tremare i polsi. Più che un fronte eminentemente politico se ne apre uno, drammatico, che non riguarda solo l’economia in senso stretto ma la tenuta sociale del nostro Paese all’indomani dell’applicazione dei dazi da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E sono i numeri che fornisce, sulle colonne di Formiche.net, il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli che, in premessa, scolpisce un concetto: “La politica dei dazi non paga per nessuno. 🔗formiche.net

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Meloni corre da Trump per uno sconto, il presidente Usa chiederà un segnale su Pechino - Giorgia Meloni arriverà a Washington il 16 aprile, con un’agenda diplomatica ricca di sfide. Il giorno successivo, la premier italiana sarà ricevuta alla Casa Bianca con un obiettivo ambizioso: ottenere una riduzione dei dazi da parte di Donald Trump, cercando di evitare di irritare al contempo gli alleati europei. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Meloni ha già discusso della questione con Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, ed ora il governo italiano si trova a dover affrontare un dilemma fondamentale: agire per conto proprio o rappresentare l’intera Europa? Palazzo Chigi ... 🔗thesocialpost.it

Usa, Trump festeggia i suoi primi 100 giorni: abbiamo appena iniziato - In un discorso di novanta minuti tenuto in Michigan per celebrare i primi cento giorni di presidenza, Donald Trump ha insultato e umiliato gli immigrati illegali deportati a El Salvador. Questo passag ... 🔗italiaoggi.it