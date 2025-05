Usa scontro tra pick-up e un furgone turistico vicino Yellowstone

© Lapresse.it - Usa, scontro tra pick-up e un furgone turistico vicino Yellowstone pick-up e un furgone turistico si sono scontrati nell’Idaho orientale, vicino al Parco Nazionale di Yellowstone. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19.15 di ieri (le 3.15 in Italia) su un’autostrada vicino all’Henry’s Lake State Park, a circa 25,75 km a ovest del Parco Nazionale di Yellowstone. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l’incidente. Il conducente del pick-up Dodge Ram è morto, insieme alle sei persone che si trovavano all’interno del furgone Mercedes, che trasportava un gruppo turistico di 14 persone. L’incidente rimane oggetto di indagine. 🔗 La polizia dell’Idaho, negli Stati Uniti, ha affermato che sette persone sono morte dopo che un-up e unsi sono scontrati nell’Idaho orientale,al Parco Nazionale di. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19.15 di ieri (le 3.15 in Italia) su un’autostradaall’Henry’s Lake State Park, a circa 25,75 km a ovest del Parco Nazionale di. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l’incidente. Il conducente del-up Dodge Ram è morto, insieme alle sei persone che si trovavano all’interno delMercedes, che trasportava un gruppodi 14 persone. L’incidente rimane oggetto di indagine. 🔗 Lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo - Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro. Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗ilpescara.it

Valganna, scontro tra auto e furgone: gravissimi due ragazzi - Valganna (Varese), 13 marzo 2025 – Grave incidente oggi, giovedì 13 marzo, lungo la SS233 nel territorio di Valganna, in provincia di Varese. L’allarme per lo schianto è scattato intorno alle 14. A scontrarsi un’auto guidata da una giovane di 27 anni e un furgone. Il bilancio è drammatico. Ad avere la peggio le persone che si trovavano a bordo della vettura, la giovane conducente e uno dei passeggeri dell’auto, un ragazzo di 21 anni, entrambi in condizioni gravissime. 🔗ilgiorno.it

Israele ferma gli aiuti umanitari per Gaza, scontro sulla proroga della tregua proposta dagli Usa: «Hamas rilasci tutti gli ostaggi» - Rischia di non vedere mai la luce la proroga del cessate il fuoco a Gaza, che Israele aveva accettato su proposta degli Stati Uniti fino alla fine del Ramadan, a fine marzo, e della Pasqua ebraica, a metà aprile. Il governo israeliano ha sospeso l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, chiudendo i varchi di accesso. Una decisione presa durante la riunione notturna del governo, spiega l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu, in coordinamento con gli Stati Uniti, dopo il rifiuto da parte di Hamas della proposta fatta dall’inviato presidenziale Usa Steve Witkoff. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Usa, 15 vittime nell’attacco a New Orleans. Morto il killer: ex militare Usa, aveva bandiera Isis; Attacco a New Orleans, Biden: «Un veterano Usa ispirato dall’Isis». Indagini sui legami con la Tesla esplosa a Las Vegas; New Orleans, auto piomba sulla folla, ci sono vittime. Morto il killer; Incidente sulla Treviso-Mare, pick-up contro un camion: morto un 31enne. 🔗Ne parlano su altre fonti

Usa, scontro tra pick-up e un furgone turistico vicino Yellowstone - (LaPresse) La polizia dell'Idaho, negli Stati Uniti, ha affermato che sette persone sono morte dopo che un pick-up e un furgone turistico si ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Scontro tra furgone e auto, morte due persone - E’ di due morti e un ferito molto grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina tra una vettura e un furgone a Muzzana del Turgnano (Udine). I due mezzi si sono scontrati ... 🔗zoom24.it