USA | lascia il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz

lascia l'incarico il consigliere per la sicurezza nazionale USA Mike Waltz. Era coinvolto nello scandalo noto come Signalgate. Con lui lascerà anche il suo vice Alex Wong.

Cosa riportano altre fonti

Waltz lascia la Sicurezza nazionale Usa - 7.18 Donald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la Sicurezza Mike Waltz ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà consigliere per la Sicurezza nazionale ad interim. Waltz lascia il suo incarico in seguito allo scandalo del "chatgate": la condivisione di piani militari riservati su una chat cui partecipava per errore il direttore di un periodico americano. 🔗servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

