Usa la conferma di Trump | Waltz ambasciatore all' Onu Rubio al suo posto

conferma. Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni unite e ha aggiunto che sarà il segretario di Stato Marco Rubio a ricoprire l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale finora ricoperto da Waltz. L'ufficialità è giunta dopo che i siti dei giornali Usa avevano anticipato che Waltz avrebbe presto lasciato l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale, a distanza di circa un mese da quando il caporedattore dell'Atlantic Magazine aveva rivelato di essere stato aggiunto per errore a una chat riservata su Signal sugli attacchi contro gli Houthi "Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. 🔗 Iltempo.it - Usa, la conferma di Trump: "Waltz ambasciatore all'Onu". Rubio al suo posto I media statunitensi ne avevano parlato con insistenza nelle scorse ore e adesso è arrivata la. Il presidente Usa, Donald, ha annunciato la nomina di Mikecome prossimodegli Stati Uniti presso le Nazioni unite e ha aggiunto che sarà il segretario di Stato Marcoa ricoprire l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale finora ricoperto da. L'ufficialità è giunta dopo che i siti dei giornali Usa avevano anticipato cheavrebbe presto lasciato l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale, a distanza di circa un mese da quando il caporedattore dell'Atlantic Magazine aveva rivelato di essere stato aggiunto per errore a una chat riservata su Signal sugli attacchi contro gli Houthi "Sono lieto di annunciare che nominerò Mikeprossimodegli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. 🔗 Iltempo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump conferma fiducia in Mike Waltz dopo incidente con The Atlantic - Donald Trump continua ad avere la "massima fiducia" nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dopo che il direttore di The Atlantic è stato invitato per errore in una chat di Signal sui piani di attacco Usa contro gli Houthi. "Come ha affermato il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Leavitt. 🔗quotidiano.net

Trump conferma la cacciata di Waltz: «Sarà ambasciatore Onu». Rubio al suo posto?«Sanzioni a chi compra petrolio dall'Iran» - Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista 🔗xml2.corriere.it

Consigliere Trump conferma stop ad aiuti militari Usa a Kiev - Roma, 4 mar. (askanews) – Il consigliere senior della Casa Bianca Jason Miller ha confermato martedì che il presidente Donald Trump ha sospeso le spedizioni di aiuti militari all’Ucraina come parte della sua strategia “carota e bastone” per porre fine al conflitto triennale con la Russia. Fox News ha riferito martedì in precedenza, citando un alto funzionario della Casa Bianca, che gli Stati Uniti stanno sospendendo temporaneamente tutti gli aiuti militari all’Ucraina finché Trump non vedrà l’impegno di Kiev nei colloqui di pace. 🔗ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Trump «silura» Mike Waltz, il consigliere dello scandalo delle chat: sarà ambasciatore all'Onu; Usa, la conferma di Trump: Waltz sarà ambasciatore all'Onu. Rubio al suo posto; Chatgate, Trump rimuove Waltz ma lo nomina ambasciatore all’Onu; Trump sposta Mike Waltz all'Onu, via dalla Casa Bianca il consigliere per la sicurezza dopo lo scandalo della chat sull'attacco in Yemen. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa, la conferma di Trump: "Waltz sarà ambasciatore all'Onu". Rubio al suo posto - I media statunitensi ne avevano parlato con insistenza nelle scorse e ora è arrivata la conferma. Il presidente Usa, Donald Trump, ha ... 🔗iltempo.it

Trump nomina Mike Waltz ambasciatore Usa alle Nazioni Unite - AGI - Il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Mike Waltz, e il suo vice, Alex Wong, lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. La notizia è stata battuta dai grandi network ameri ... 🔗msn.com

Trump licenzia consigliere per la sicurezza nazionale Waltz ma lo nomina all’ONU: Rubio al suo posto - Trump ha rimosso Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale ma ha cercato di fare passare il licenziamento come una promozione ... 🔗fanpage.it