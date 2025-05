Usa giudice boccia l’espulsione di detenuti venezuelani

Usaid, la Corte Suprema Usa boccia Trump: «I fondi vanno ripristinati». Il voto decisivo di un giudice nominato da Donald - La Corte Suprema boccia Donald Trump sui fondi Usaid. I giudici hanno stabilito che devono essere riavviati i due miliardi di dollari di pagamenti dovuti agli appaltatori che hanno già... 🔗ilmessaggero.it

Usa, la Corte Suprema boccia Trump: sospesa l'espulsione dei venezuelani verso El Salvador - La Corte Suprema Usa ha intimato all'Amministrazione Trump di non prendere alcuna misura per espellere presunti membri di una banca criminale venezuelana attualmente residenti in Texas.... 🔗ilmessaggero.it

M.O., media: "Tre attacchi aerei Usa nella capitale dello Yemen" | Usa: "L'espulsione degli ispettori Aiea dall'Iran sarebbe escalation" - Katz: "Se si raggiunge un accordo sugli ostaggi, stop all'offensiva di Israele a Gaza". Hamas: "Importante il riconoscimento di Parigi dello Stato palestinese" 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump, semaforo rosso: giudice boccia deportazione venezuelani - (Adnkronos) - Semaforo rosso per Donald Trump nel contrasto all'immigrazione illegale. Un giudice federale del Texas ha emesso un'ordinanza permanente che vieta all'amministrazione di utilizzare l’Ali ... 🔗msn.com

USA, una giudice blocca l’espulsione di mezzo milione di immigrati - Una giudice federale ha impedito all'amministrazione Trump di revocare lo status legale di migliaia di immigrati da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. Circa 532mila gli immigrati a cui Trump ... 🔗informazione.it

USA, una giudice blocca l’espulsione di mezzo milione di immigrati - Un giudice federale statunitense ha impedito ... interpretazione errata della legge sull’immigrazione, applicando l’espulsione accelerata ai cittadini stranieri che entrano illegalmente ... 🔗rsi.ch