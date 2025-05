Usa giocatori e staff fittizi cosa significa e come funziona in Football Manager?

Scopri cosa accade davvero quando attivi l’opzione per utilizzare l’opzione “giocatori e stafffittizi” in FootballManager.Se siete appassionati di FootballManager lo sapete già (e già da mesi) questo è probabilmente l’anno più triste di tutti per gli amanti del gioco Manageriale di calcio più famoso al mondo, giacché l’uscita della versione 2025 è stata posticipata e quindi l’unica opzione – per continuare a vestire i panni di un Manager (alla inglese maniera) – è stata quella di continuare a giocare a FM24.Per dare un po’ di brio di novità al gioco, magari qualcuno ha pensato di esplorare le opzioni di gioco fra le quali c’è quella che consente di utilizzare giocatori e staff che non esistono. Ma comefunziona questa opzione? Andiamo a vederlo assieme.Attivare l’opzione “giocatori e stafffittizi” in FootballManager potrebbe sembrare un modo per immergersi in un mondo calcistico completamente nuovo, popolato da talenti sconosciuti e allenatori inediti. 🔗Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Usa giocatori e staff fittizi cosa significa e come funziona in Football Manager?

