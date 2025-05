Usa creano 177 000 posti disoccupazione stabile al 42%

posti di lavoro in aprile, sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione e' rimasto stabile al 4,2%.

Usa creano 177.000 posti, disoccupazione stabile al 4,2% - L'economia americana ha creato 177.000 posti di lavoro in aprile, sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione e' rimasto stabile al 4,2%. 🔗quotidiano.net

Usa, giudice nega la revoca status legale a 500.000 immigrati - Un giudice federale statunitense ha impedito all’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump di revocare rapidamente lo status legale a centinaia di migliaia di immigrati provenienti da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. La sentenza della giudice distrettuale Indira Talwani di Boston è l’ultima ordinanza contro la spinta di Trump a effettuare deportazioni espulsioni di massa, in... 🔗imolaoggi.it

Apple annuncia 500 miliardi di investimenti e 20.000 posti di lavoro negli USA - Apple annuncia 500 miliardi di dollari di investimenti e 20.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Una mossa che sembra voler contrastare i dazi sulle importazioni dei beni prodotti in Cina e che arriva proprio pochi giorni dopo l'incontro tra Donald Trump e Tim Cook nello studio ovale. Il gruppo punta in particolare su un nuovo stabilimento di produzione di server a Houston e su un'accademia per i fornitori nel Michigan. 🔗quotidiano.net

Usa creano 228.000 posti a marzo, disoccupazione al 4,2%. Trump: «Mie politiche non cambieranno mai» - L’economia americana ha creato 228.000 posti di lavoro in marzo ... Il numero dei posti di lavoro creati in marzo mostra un mercato del lavoro resiliente nonostante i tagli dei dipendenti ... 🔗ilsole24ore.com