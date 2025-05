Us Avellino prorogata la concessione d' uso dello Stadio Partenio Lombardi

Avellino ha annunciato la proroga di un mese della concessione d'uso dello Stadio Partenio Lombardi, scaduta il 30 aprile scorso, consentendo così all'Us Avellino di disputare la partita di Supercoppa di Serie C contro il Padova, in programma domani sera. La nuova scadenza per. 🔗 Avellinotoday.it - Us Avellino, prorogata la concessione d'uso dello Stadio Partenio Lombardi Il Comune diha annunciato la proroga di un mese dellad'uso, scaduta il 30 aprile scorso, consentendo così all'Usdi disputare la partita di Supercoppa di Serie C contro il Padova, in programma domani sera. La nuova scadenza per. 🔗 Avellinotoday.it

Avellino, Spiniello: "Garantiremo l'uso dell'impianto all'U.S. Avellino per tutta la durata della concessione" - Il Consiglio comunale di Avellino ha approvato gli indirizzi per la concessione in gestione e uso dello Stadio "Partenio-Lombardi". La decisione, passata con i soli 19 voti della maggioranza, affida al Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente l’adozione degli atti necessari per... 🔗avellinotoday.it

Stadio Partenio, proroga della concessione d’uso all’Us Avellino fino a fine maggio - La scadenza naturale della concessione d'uso dello Stadio Partenio Lombardi all'Us Avellino era il 30 aprile scorso, ma c'è ancora una partita da giocare sul campo di casa: quella di domani sera contr ... 🔗corriereirpinia.it

Concessione dello stadio Partenio Lombardi, slittano al 19 maggio i tempi del nuovo bando: quello vecchio scade a fine mese - All'inizio la scadenza era il 26 aprile: tra tre giorni sarebbero scaduti i termini per partecipare al bando di concessione dello stadio Partenio Lombardi. Ora è scattata la proroga: ci sarà tempo fin ... 🔗corriereirpinia.it

Gestione e uso del Partenio-Lombardi, prorogata la scadenza del bando comunale - L’attuale concessione, quella affidata all’Us Avellino, terminerà entro la fine di aprile. Ma è probabile che si procederà ad una proroga per consentire di disputare le ultime gare previste. 🔗orticalab.it