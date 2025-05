Urla agghiaccianti in acqua poi il silenzio | muoiono giovanissimi

acqua, avrebbe accusato un malore improvviso. 🔗 Thesocialpost.it - Urla agghiaccianti in acqua, poi il silenzio: muoiono giovanissimi Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia per due giovani che hanno perso la vita in due diverse gite al lago nel giorno del Primo Maggio. Entrambi i casi si sono conclusi nello stesso modo drammatico: annegamento. Le vittime avevano appena iniziato la loro età adulta, e ora famiglie e comunità sono sconvolte dal dolore.Giovane muore durante una gita in ToscanaIl primo incidente è avvenuto nel pomeriggio, in provincia di Grosseto. Un ragazzo di 18 anni, originario del Pakistan e ospitato in una struttura per minori stranieri non accompagnati, ha perso la vita nel lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima. Faceva parte di un gruppo di una decina di persone, tra educatori e ospiti del centro, impegnati in una tranquilla escursione in natura.L’allarme è stato lanciato intorno alle 16:20, dopo che il giovane, una volta entrato in, avrebbe accusato un malore improvviso. 🔗 Thesocialpost.it

