Uomo travolto e ucciso da auto pirata a Mesagne | indagini in corso per risalire al responsabile

Mesagne (Brindisi) dal conducente di un auto che, dopo l’incidente stradale, è fuggito senza prestare soccorso. Dalle prime ricostruzioni la vittima, un 30enne originario del Senegal, era in sella a una bici sulla strada che porta a San Vito Dei Normanni, e indossava il giubbotto catarifrangente.Il tratto di strada nel quale è avvenuto l’omicidio stradale – poco oltre il cavalcavia della statale – era illuminato. Sul posto sono intervenuti i sanitari, allertati da un altro automobilista, ma l’impatto è stato fatale per il giovane, sbalzato a diversi metri di distanza. Gli agenti della polizia stradale e il Commissariato di Mesagne stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il conducente dell’auto pirata. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Uomo travolto e ucciso da auto pirata a Mesagne: indagini in corso per risalire al responsabile Un migrante è morto dopo essere stato investito poco prima delle 23.30 di ieri, 1° maggio, a(Brindisi) dal conducente di unche, dopo l’incidente stradale, è fuggito senza prestare soc. Dalle prime ricostruzioni la vittima, un 30enne originario del Senegal, era in sella a una bici sulla strada che porta a San Vito Dei Normanni, e indossava il giubbotto catarifrangente.Il tratto di strada nel quale è avvenuto l’omicidio stradale – poco oltre il cavalcavia della statale – era illuminato. Sul posto sono intervenuti i sanitari, allertati da un altromobilista, ma l’impatto è stato fatale per il giovane, sbalzato a diversi metri di distanza. Gli agenti della polizia stradale e il Commissariato distanno svolgendo leper ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il conducente dell’. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Roma, uomo travolto e ucciso da un’auto. Il conducente è scappato - Un uomo di 57 anni è morto investito in via Monte Cervialto in zona Montesacro a Roma. L’episodio si è verificato alle 21 di ieri, 27 febbraio. Sul posto pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo investitore. L'articolo Roma, uomo travolto e ucciso da un’auto. Il conducente è scappato proviene da Open. 🔗open.online

Chi era Vittorio Cattaneo, l’uomo travolto e ucciso da un’auto a Ossago, nel Lodigiano - Ieri sera, domenica 16 marzo, dopo alcuni giorni di ricovero è deceduto in ospedale Vittorio Cattaneo, il 73enne che lo scorso 13 marzo era stato investito da un'auto mentre pedalava sulla sua bici nel Lodigiano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ennesima tragedia della strada: Silvano, 67 anni, travolto e ucciso da un’auto. La conducente, 41enne, si ferma per prestare i soccorsi ma l’uomo è morto sul colpo. Il drammatico investimento a Marino, lungo via Appia Nuova - Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì ai Castelli Romani, precisamente nel comune di Marino. La vittima, Silvano Sorbara, 67 anni, è stata investita mortalmente da una Dacia Duster condotta da una donna di 41 anni. L’investimento fatale sulla via Appia Nuova La tragedia si è consumata intorno alle 21:30 lungo la via Appia Nuova, all’altezza del civico 296. 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

Uomo travolto e ucciso da auto pirata a Mesagne: indagini in corso per risalire al responsabile; Incidente a Roma: pedone travolto da un’auto muore in ospedale; Incidente, muore ciclista travolto da un’auto: inutili i soccorsi; Manerbio, uomo travolto e ucciso sull’A21: era sceso dall’auto dopo un incidente, falciato da due veicoli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uomo travolto e ucciso da auto pirata a Mesagne: indagini in corso per risalire al responsabile - La vittima era in sella alla sua bici e indossava un giubbotto catarifrangente. Il tratto di strada dell'investimento, poco fuori Mesagne, era illuminato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Investe e uccide un uomo in bici e scappa: il cadavere del giovane ritrovato questa mattina sul ciglio della strada - Travolto da un'auto mentre percorreva in bici la provinciale: morto un giovane. L'incidente è avvenuto questa notte quando un giovane extracomunitario che in sella alla sua ... 🔗msn.com

Travolto e ucciso a 50 anni, volo tremendo sull’asfalto: la tragedia in mattinata - Un uomo di circa 50 anni, ancora senza identità e privo di documenti, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. La vittima è deceduta ... 🔗thesocialpost.it