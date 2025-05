Uomini e Donne ultima registrazione Maria De Filippi chiude | le date

Uomini e Donne si ferma: quando torna il programma di Maria De FilippiNel pomeriggio di venerdì 2 maggi 2025 Uomini e Donne non è andato in onda, come di consueto, ma tornerà regolarmente la prossima settimana. Intanto, l'attenzione si concentra sulle ultime registrazioni del dating sentimentale di Canale 5 della stagione 20242025, che porteranno alla chiusura ufficiale del programma per la pausa estiva. Tra le novità più attese c'è la conclusione del trono Classico con la scelta di Gianmarco Steri e gli sviluppi delle storie del Trono Over, che promettono colpi di scena.Gianmarco Steri pronto alla scelta: l'ultima registrazione è fissataMaggio sarà un mese decisivo per Gianmarco Steri. Inizialmente noto al pubblico come corteggiatore di Martina De Ioannon, è poi diventato tronista, attirando numerose pretendenti anche se il percorso è stato ricco di ostacoli tra accordi e fughe. 🔗 Tvpertutti.it - Uomini e Donne ultima registrazione, Maria De Filippi chiude: le date si ferma: quando torna il programma diDeNel pomeriggio di venerdì 2 maggi 2025non è andato in onda, come di consueto, ma tornerà regolarmente la prossima settimana. Intanto, l'attenzione si concentra sulle ultime registrazioni del dating sentimentale di Canale 5 della stagione 20242025, che porteranno alla chiusura ufficiale del programma per la pausa estiva. Tra le novità più attese c'è la conclusione del trono Classico con la scelta di Gianmarco Steri e gli sviluppi delle storie del Trono Over, che promettono colpi di scena.Gianmarco Steri pronto alla scelta: l'è fissataMaggio sarà un mese decisivo per Gianmarco Steri. Inizialmente noto al pubblico come corteggiatore di Martina De Ioannon, è poi diventato tronista, attirando numerose pretendenti anche se il percorso è stato ricco di ostacoli tra accordi e fughe. 🔗 Tvpertutti.it

Uomini e Donne registrazione 18-02-2025: dura decisione di Gianmarco Steri - Nella registrazione di Uomini e Donne del 18 febbraio 2025, il trono classico ha regalato nuovi colpi di scena. Gianmarco Steri, tronista amatissimo dal pubblico, ha deciso di approfondire la conoscenza con alcune ragazze. Allo stesso tempo ha deciso di mandare a casa alcune ragazze scese per lui e inizialmente che gli erano piaciute. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 18 Febbraio 2025: le esterne di Gianmarco Steri Durante la registrazione, Gianmarco Steri ha scelto di fare due esterne con due corteggiatrici che sembrano aver attirato la sua attenzione: Nadia e Cristina. 🔗anticipazionitv.it

