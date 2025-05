Uomini e Donne oggi non va in onda su Canale 5 quando si terranno le ultime registrazioni

Uomini e Donne venerdì 2 maggio non va in onda. Intanto è emersa la data dell'ultima registrazione del programma, quando si chiuderà il percorso di Gianmarco Steri, l'attuale tronista che ha fatto tribolare Cristina Ferrera e Nadia Di Diodato. 🔗 venerdì 2 maggio non va in. Intanto è emersa la data dell'ultima registrazione del programma,si chiuderà il percorso di Gianmarco Steri, l'attuale tronista che ha fatto tribolare Cristina Ferrera e Nadia Di Diodato. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 3 aprile 2025 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, giovedì 3 aprile 2025 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi Secondo le anticipazioni, oggi andrà in onda su Canale 5 la prima parte della puntata registrata lo scorso 24 marzo. 🔗tpi.it

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 9 aprile 2025 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, mercoledì 9 aprile 2025 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi Secondo le anticipazioni, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 30 marzo. 🔗tpi.it

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 30 aprile 2025 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, mercoledì 30 aprile 2025 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi Secondo le anticipazioni, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 14 aprile. 🔗tpi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uomini e Donne oggi non va in onda su Canale 5, quando si terranno le ultime registrazioni; Uomini e Donne non va in onda oggi giovedì 1° maggio e torna lunedì. Sui social nasce la polemica: Siamo indietro con le registrazioni e fate anche ponte? No comment; Uomini e Donne in pausa giovedì 1° maggio e venerdì 2 maggio 2025: ecco quando torna; Uomini e donne, Cristina se ne va e poi torna: Giuseppe esce dal programma con Rosanna. 🔗Cosa riportano altre fonti

