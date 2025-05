Uomini e Donne clamorosa segnalazione su Nadia | era insieme alla migliore amica di Gianmarco!

Nadia Di Diodato avvistata insieme alla migliore amica di Gianmarco Steri nello stesso locale e allo stesso compleanno. La segnalazione sulla corteggiatrice di Uomini e Donne. 🔗 Comingsoon.it - Uomini e Donne, clamorosa segnalazione su Nadia: era insieme alla migliore amica di Gianmarco! Di Diodato avvistatadiSteri nello stesso locale e allo stesso compleanno. Lasulla corteggiatrice di. 🔗 Comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina d’accordo sulla scelta? La segnalazione - Gianmarco Steri, tronista attualmente in carica nel trono classico di Uomini e Donne, si trova al centro di una nuova bufera. Una segnalazione condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano getta pesanti ombre sulla sincerità del suo percorso, in particolare per quanto riguarda il rapporto con Cristina Ferrara, una delle sue corteggiatrici. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso. Uomini e Donne gossip: accuse gravi su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara Una testimonianza apparsa nelle Instagram Stories di Deianira Marzano ha lasciato il web senza parole. 🔗anticipazionitv.it

Uomini e Donne news, segnalazione Orlando: torna? Le scelte di Gemma e Maria - Orlando lascia Uomini e Donne nella puntata in onda il 21 marzo 2025. Il corteggiatore di Gemma Galgani è stato smascherato da Tina Cipollari, che ha riportato in studio una segnalazione pesante sul suo conto. L’opinionista ha sempre avuto sospetti sul cavaliere, quasi certa che ci fosse qualcosa che gli impediva di baciare la storica dama torinese. Una persona fuori ha deciso di contattarla per svelarle una versione dei fatti che andrebbe a spiegare i suoi dubbi. 🔗latuafonte.com

Uomini e Donne, segnalazione shock su Cosimo Dadorante: il corteggiatore di Tina Cipollari a cena con un’altra - Arriva una segnalazione inaspettata su Cosimo Dadorante. Il corteggiatore di Tina Cipollari è stato avvistato a cena con un'altra donna, ecco la foto. 🔗comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

Uomini e Donne, Gianmarco Steri vuole abbondare il trono: la clamorosa indiscrezione; Uomini e Donne: Mario Cusitore confessa! La clamorosa rivelazione sul caso B&B; Uomini e Donne, colpo di scena: Gemma scopre che Fabio ha una fidanzata segreta in Spagna, le anticipazioni; Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Pierpaolo clamorosa decisione durante la registrazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Uomini e Donne, il migliore amico di Gianmarco Steri svela il mistero sulla segnalazione sul cugino di Nadia - Continua a tenere banco il trono di Gianmarco Steri, grande protagonista di questa edizione di Uomini e Donne. Pochi giorni fa, infatti, si è parlato di una clamorosa segnalazione che lo riguarda da v ... 🔗msn.com

Clamoroso a UeD: segnalazione di una dama del trono over contro Cristina Ferrara - Una dama del trono over di "Uomini e Donne" ha fatto una segnalazione su Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri ... 🔗notizie.it

Uomini e donne, clamoroso ritorno di fiamma: beccato con l’ex - Un clamoroso ritorno di fiamma scuote il mondo di Uomini e Donne: Alessio Corvino è stato avvistato in compagnia della sua ex ... 🔗sologossip.it