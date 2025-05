Un’oasi di pace a due passi dalla stazione Termini | il chiostro nascosto

Roma è ricca di Chiostri, tra questi ce n'è uno che si estende per circa 10 000 metri e si trova vicino alla stazione Termini. Non solo è considerato uno dei più grandi in Italia ma di una bellezza senza tempo, ricco di storia. Ecco di quale stiamo parlando. Chiostri vicino alla stazione Termini: nome, storia e curiosità. Il chiostro vicino alla stazione Termini su cui vogliamo soffermare la nostra attenzione è quello delle Terme di Diocleziano che fu disegnato nel 1565 da Michelangelo. L'inizio dei lavori, tuttavia, avvenne un anno dopo la morte dell'artista ed il termine nel 1676. Il completamento dell'opera fu lungo a causa della mancanza dei finanziamenti. Il chiostro è un concentrato di stili come il sublime e grottesco e un connubio di epoche storiche differenti come quella dell'antica romana e rinascimentale, cristianesimo e paganesimo.

