Uno a uno | al Palacultura Yamandu Costa e Francesco Buzzurro

Yamandu Costa (chitarra) e Francesco Buzzurro (chitarra). Musiche di Costa. 🔗 Messinatoday.it - "Uno a uno": al Palacultura Yamandu Costa e Francesco Buzzurro Domenica 4 maggio alle ore 18, nell’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello Da Messina in collaborazione con la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group, si terrà il concerto dal titolo "Uno a uno" di(chitarra) e(chitarra). Musiche di Costa. 🔗 Messinatoday.it

Martedì potrebbe arrivare la semilibertà per Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia - Francesco Schettino, ex comandante della costa concordia, potrebbe ottenere la semilibertà dopo aver maturato il termine per le misure alternative Martedì prossimo potrebbe rappresentare una svolta per Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio. Schettino si presenterà davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che dovrà decidere se concedergli la semilibertà, come richiesto dal suo avvocato, dopo aver maturato il termine che gli permette di accedere a misure alternative al carcere. 🔗puntomagazine.it

Costa Concordia: Francesco Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà. - Dopo tredici anni dall’accaduto, si torna parlare di Costa Concordia. L’ex comandante ha rinunciato a richiedere la semilibertà. Il 13 gennaio 2012 è una data difficile da dimenticare. Un evento che ha segnato la memoria collettiva dei cittadini italiani. Proprio in quella fredda notte, la Costa Concordia, una delle più belle e moderne navi della [...] 🔗mondouomo.it

Capitale della cultura, dopo Allevi e Josè Cura arriva Francesco Buzzurro: racconterà le migrazioni dei popoli - A sette giorni dal concerto del tenore argentino Josè Cura e a due settimane dalle standing ovation raccolte da Giovanni Allevi, il terzo appuntamento del ciclo “Musica d’eccellenza”. legato a Capitale italiana della cultura, proporrà, ancora una volta di venerdì, il 7 marzo alle 21, lo... 🔗agrigentonotizie.it