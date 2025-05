Università di Salerno c' è attesa per la data delle elezioni per il nuovo Rettore

Rettore, ma anche le modalità di voto per i docenti, i dipendenti e gli studenti che hanno. 🔗 Salernotoday.it - Università di Salerno, c'è attesa per la data delle elezioni per il nuovo Rettore Tra oggi e lunedì 5 maggio dovrebbe essere firmato e pubblicato, dal professore decano – la docente Tortora – il Decreto Elettorale con il quale vengono stabilite le date per il voto per il rinnovo del, ma anche le modalità di voto per i docenti, i dipendenti e gli studenti che hanno. 🔗 Salernotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia all’Università di Salerno: 27enne di San Giuseppe Vesuviano si toglie la vita - Choc all’Università di Salerno, dove un ragazzo di 27 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal quarto piano del parcheggio dell’ateneo. Il drammatico episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, seguendo lo stesso tragico destino di una studentessa nel 2020 e di un altro giovane tre anni prima. Il ragazzo ha compiuto un volo di circa dieci metri, morendo sul colpo a causa delle gravi lesioni interne riportate. 🔗laprimapagina.it

Tragedia all’Università di Salerno, 27enne precipita dal parcheggio e muore - Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia questo pomeriggio poco dopo le 15 all’Università degli Studi di Salerno, nel comune di Fisciano, dove un ragazzo, uno studente di 27 anni, è precipitato dal parcheggio multipiano ed è deceduto sul colpo. Restano da chiarire le cause che hanno determinato la caduta del giovane. Il giovane, ex studente universitario di 27 anni, residente a San Giuseppe Vesuviano, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto da parte degli inquirenti, avrebbe raggiunto a piedi l’ultimo piano del parcheggio multipiano del polo universitario di Unisa da dove è ... 🔗anteprima24.it

Salerno, Mamma a 43 anni: 9 anni di attesa e 19 interventi chirurgici - Avevano perso ogni speranza di avere un bimbo, Patrizia Nocera, di 43 anni, salernitana, insegnante e Fedele De Agostinis, 46 anni, salernitano dipendente, dopo ben 9 anni di attesa con illusioni e delusioni.Patrizia era stata sottoposta a 19 interventi chirurgici tra miomectomie, colecistectomie ed isteroscopie sia diagnostiche che operative. Patrizia era stata inoltre sottoposta a diversi tentativi di fecondazione assistita, tutti falliti. 🔗zon.it

Approfondimenti da altre fonti

Università di Salerno, c'è attesa per la data delle elezioni per il nuovo Rettore; Unisa. Niente proroga per Loia; Università di Salerno, giovane si lancia nel vuoto: muore a 27 anni; Percorsi abilitanti docenti 30 e 60 CFU, i bandi pubblicati dalle Università [AGGIORNATO]. 🔗Su questo argomento da altre fonti