UNICEF sulla situazione dei bambini nella Striscia di Gaza dopo due mesi di blocco degli aiuti

UNICEF rimane nella Striscia di Gaza, facendo il possibile per sostenere e proteggere i bambini. Ma il blocco degli aiuti e oltre 18 mesi di guerra stanno spingendo i bambini di Gaza al limite.2 maggio 2025 – “Per due mesi i bambini della Striscia di Gaza hanno affrontato bombardamenti incessanti e sono stati privati di beni essenziali, servizi e cure salvavita. Ogni giorno che passa il blocco degli aiuti li mette di fronte al rischio crescente di fame, di malattie e di morte: niente può giustificare tutto questo.Le famiglie stanno lottando per sopravvivere. Sono intrappolate, incapaci di fuggire in cerca di sicurezza. La terra che coltivavano è stata distrutta. Il mare che utilizzavano per la pesca è stato limitato. Le panetterie stanno chiudendo, la produzione di acqua sta diminuendo e gli scaffali dei mercati sono quasi vuoti. 🔗 L’rimanedi, facendo il possibile per sostenere e proteggere i. Ma ile oltre 18di guerra stanno spingendo idial limite.2 maggio 2025 – “Per duedelladihanno affrontato bombardamenti incessanti e sono stati privati di beni essenziali, servizi e cure salvavita. Ogni giorno che passa illi mette di fronte al rischio crescente di fame, di malattie e di morte: niente può giustificare tutto questo.Le famiglie stanno lottando per sopravvivere. Sono intrappolate, incapaci di fuggire in cerca di sicurezza. La terra che coltivavano è stata distrutta. Il mare che utilizzavano per la pesca è stato limitato. Le panetterie stanno chiudendo, la produzione di acqua sta diminuendo e gli scaffali dei mercati sono quasi vuoti. 🔗 Puntomagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Striscia di Gaza, Unicef lancia l’allarme: almeno 322 bambini uccisi e 609 feriti a seguito della rottura del cessate il fuoco - La rottura del cessate il fuoco e la ripresa di intensi bombardamenti e operazioni di terra nella Striscia di Gaza hanno provocato, secondo le notizie, la morte di almeno 322 bambini e 609 feriti, con una media giornaliera di oltre 100 bambini uccisi o mutilati negli ultimi dieci giorni. La maggior parte di questi bambini erano sfollati, riparati in tende di fortuna o in case danneggiate. Queste cifre includono i bambini che, secondo le notizie, sono stati uccisi o feriti quando il reparto di chirurgia dell’ospedale Al Nasser, nel sud di Gaza, è stato colpito in un attacco il 23 marzo. 🔗tpi.it

UNICEF/ Striscia di Gaza: almeno 322 bambini uccisi e 609 feriti a seguito della rottura del cessate il fuoco. - Dopo quasi 18 mesi di guerra, secondo le notizie, più di 15.000 bambini sono stati uccisi, oltre 34.000 feriti e quasi un milione di bambini ripetutamente sfollati e privati del diritto ai servizi di base. 1 aprile 2025 – La rottura del cessate il fuoco e la ripresa di intensi bombardamenti e operazioni di terra nella Striscia di Gaza hanno provocato, secondo le notizie, la morte di almeno 322 bambini e 609 feriti, con una media giornaliera di oltre 100 bambini uccisi o mutilati negli ultimi dieci giorni. 🔗puntomagazine.it

UNICEF Striscia di Gaza: oltre un milione di bambini privati di aiuti salvavita da oltre un mese - Unicef Striscia di Gaza: L’accesso all’acqua potabile per 1 milione di persone, tra cui 400.000 bambini, è sceso da 16 litri a persona al giorno a soli sei. Ventuno centri di cura – il 15% del totale delle strutture ambulatoriali – sono stati chiusi dal 18 marzo 2025. Il blocco degli aiuti umanitari sta avendo conseguenze terribili per un milione di bambini nella Striscia di Gaza. Dal 2 marzo 2025 non è stato permesso l’ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza – che rappresenta il periodo più lungo di blocco degli aiuti dall’inizio della guerra – con conseguente carenza di cibo, acqua ... 🔗puntomagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

UNICEF sulla situazione dei bambini nella Striscia di Gaza dopo due mesi di blocco degli aiuti.; Oltre un milione di bambini nella Striscia di Gaza privati di aiuti salvavita da oltre un mese; Gaza: i bambini palestinesi rimangono privi delle forniture e dei servizi più essenziali; Gaza, i bambini “intrappolati in un ciclo di dolore”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Unicef, in soli 10 giorni almeno 322 bambini sono stati uccisi a Gaza dopo la rottura del cessate il fuoco - nel sud della Striscia, che ha distrutto una delle principali strutture sanitarie della regione. L'UNICEF ha evidenziato che la maggior parte delle vittime erano bambini sfollati, che vivevano in ... 🔗fanpage.it

Striscia di Gaza, Unicef lancia l’allarme: almeno 322 bambini uccisi e 609 feriti a seguito della rottura del cessate il fuoco - La rottura del cessate il fuoco e la ripresa di intensi bombardamenti e operazioni di terra nella Striscia di ... generale dell’UNICEF Catherine Russell. “Ma i bambini sono stati nuovamente ... 🔗tpi.it

Unicef: nella Striscia di Gaza un milione di bambini privati di aiuti salvavita - Non si tratta di una scelta o di carità, ma di un obbligo previsto dal diritto internazionale» Il blocco degli aiuti umanitari sta avendo conseguenze terribili per un milione di bambini nella Striscia ... 🔗editorialedomani.it