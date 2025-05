Un’altra sentenza rende più difficili i rimpatri | espulsione annullata al migrante non è stato informato sui suoi diritti

migrante non informato per tempo utile dei suoi diritti può evitare il trattenimento nel Cpr. È il principio su cui la Corte d’appello ha annullato l’ordine di contenimento all’interno del Centro di permanenza e rimpatrio di Torino di un giovane marocchino destinatario di un decreto di espulsione. I giudici, accogliendo un ricorso dei suoi avvocati, hanno preso atto che manca la prova del fatto che sia stato messo al corrente in maniera adeguata della facoltà di chiedere la protezione internazionale.migrante irregolare, ai giudici torinesi non basta per l’espulsioneL’uomo era giunto in Italia attraverso il valico di Ventimiglia a marzo ed era stato porta nel Cpr il 18 aprile. La Corte ha annullato il trattenimento sulla base di una recente sentenza della Cassazione che si era pronunciata su un caso simile. 🔗 Secoloditalia.it - Un’altra sentenza rende più difficili i rimpatri: espulsione annullata al migrante, non è stato informato sui suoi diritti Anche se irregolare ilnonper tempo utile deipuò evitare il trattenimento nel Cpr. È il principio su cui la Corte d’appello ha annullato l’ordine di contenimento all’interno del Centro di permanenza eo di Torino di un giovane marocchino destinatario di un decreto di. I giudici, accogliendo un ricorso deiavvocati, hanno preso atto che manca la prova del fatto che siamesso al corrente in maniera adeguata della facoltà di chiedere la protezione internazionale.irregolare, ai giudici torinesi non basta per l’L’uomo era giunto in Italia attraverso il valico di Ventimiglia a marzo ed eraporta nel Cpr il 18 aprile. La Corte ha annullato il trattenimento sulla base di una recentedella Cassazione che si era pronunciata su un caso simile. 🔗 Secoloditalia.it

