Una tegola e doppio rientro | cambia tutto per Inter-Barcellona

Barcellona e Inter si giocheranno martedì sera a San Siro l'accesso alla finalissima di Champions League. Barcellona-Inter (LaPresse) – Calciomercato.itEntrambe però saranno alle prese con alcune defezioni importanti in vista del return match di Milano. Il Barça ad esempio non potrà disporre di Kounde, ko sul finire del primo tempo della sfida in Catalogna. Ieri il nazionale francese si è sottoposto agli accertamenti del caso, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della coscia sinistra. Kounde rischia 3-4 settimane di stop e quindi di aver compromesso il finale di stagione. Una tegola non di poco conto per Flick, che come successo nella ripresa della gara d'andata contro l'Inter potrebbe affidarsi a Eric Garcia sulla corsia destra del pacchetto difensivo per rimpiazzare il difensore transalpino.

