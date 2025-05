Una Strabenevento da vivere con passione grazie ai consigli di un ‘coach di famiglia’

Quando si entra nella palestra, ci si dimentica della fatica fatta durante le ore di lavoro e di avere a che fare con un parente. Si entra all'interno 'dell'arena' con la precisa convinzione di doversi affidare al proprio coach e seguirlo per cercare di portare a termine un obiettivo, uno tra i tanti. La storia di Giovanni Coppolaro è stata già scritta, tornarci significa che la passione per la corsa lo porta a voler superare i limiti di anno in anno. Cose mai scontate per una persona che fa il fornaio per lavoro, il che si traduce in sudore di notte e corsa di giorno. Praticamente mai fermo. Anche stavolta l'atleta degli Amatori Podismo Benevento era ai nastri di partenza della Strabenevento, la 10 km di corsa che si è tenuta ieri nel centro cittadino. Facilmente riconoscibile, sul corpo impressi tanti messaggi d'amore per la sua famiglia, figli e nipoti, così come è facilmente riconoscibile il connubio che si genera nel corso dei due giri.

