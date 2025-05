Una stella sulla Walk of fame di Hollywood per i Green Day

Green Day, nota per successi come "American Idiot" e "Basket Case", ha inaugirato la sua stella sull'Hollywood Boulevard a Los Angeles. "Penso che lo apprezzeremo sempre di più man mano che andiamo avanti, ma è per tutti noi", ha detto il bassista Mike Dirnt a una folla di fan e all'attore canadese Ryan Reynolds.

