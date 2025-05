Una soundbar compatta e modulare per un audio di qualità offerta a tempo limitato sconto del 6%

soundbar di ULTIMEA, un'opzione versatile e conveniente per trasformare il tuo salotto in un'esperienza audio immersiva. Con un prezzo di 79,99€, scontato del 10% rispetto al listino originale, questa soundbar si distingue per un design modulare e una tecnologia audio avanzata, ideale per chi cerca qualità senza compromessi. Vai all'offertasoundbar di ULTIMEA: la migliore per rapporto qualità-prezzoIl cuore della ULTIMEA soundbar 2.2ch è rappresentato da una combinazione di componenti audio di alta qualità: due tweeter per alti cristallini e un woofer integrato per bassi profondi e potenti. Grazie alla tecnologia DSP, le interferenze vengono ridotte al minimo, garantendo un suono nitido e bilanciato. Inoltre, l'esclusiva funzione BassMX permette di personalizzare le basse frequenze, adattandole ai propri gusti e al tipo di contenuto.

