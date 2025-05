Una ragazza è stata molestata al Concertone del Primo Maggio | arrestati in tre

ragazza molestata al Concertone del Primo Maggio. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e all'intervento dei poliziotti del commissariato Esquilino, i tre, tutti di nazionalità straniera, sono stati rintracciati e arrestati con l'accusa di violenza sessuale.

Su altri siti se ne discute

Ragazza molestata, l'autista del bus: "Piangeva e mi ha detto di essere stata palpeggiata, ecco come l'ho aiutata" - Ragazza molestata a bordo di un autobus nella zona di via d'Azeglio a Parma. Parla l'autista che è intervenuto a favore della donna, chiamando le forze dell'ordine. I poliziotti sono poi intervenuti, bloccando il mezzo per fermare e poi portare in Questura il responsabile del gesto. Si tratta di... 🔗parmatoday.it

È stata trovata morta Alice, la ragazza di 23 anni era scomparsa da Bologna: indagini in corso - Drammatico epilogo per la ventitreenne scomparsa mercoledì pomeriggio da Bologna. I suoi genitori avevano denunciato la scomparsa e lanciato un appello.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Sono stata molestata”, ma aveva simulato la violenza per non pagare il tassista: denunciata - Bologna, 13 febbraio 2025 – Non aveva i soldi per pagare la corsa del taxi e così ha simulato di essere stata molestata dal tassista. L’episodio è accaduto ieri sera in via Venezian, vicino alla questura di Bologna: la donna, una 38enne di Cattolica (Rimini), è stata denunciata dalla polizia per simulazione di reato, insolvenza fraudolenta, resistenza a pubblico ufficiale e percosse. Inoltre è scattata anche la sanzione per atti osceni e per ubriachezza manifesta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concertone del Primo Maggio, molestata da tre ragazzi nella calca: arrestati per violenza sessuale; Primo maggio, ragazza molestata al Concertone: tre arresti per violenza sessuale; La ragazza che denunciò le violenze dei rampolli della 'ndrangheta è stata frustata a sangue dalla nonna e dallo zio; Violenza sessuale a Roma, 20enne drogata e stuprata nel parcheggio di una discoteca: arrestato promoter. 🔗Cosa riportano altre fonti

Concertone del Primo Maggio, molestata da tre ragazzi nella calca: arrestati per violenza sessuale - Un’amica ha aiutato la vittima a liberarsi dal gruppo: rintracciati nella folla, i tre sono stati individuati e fermati dalla polizia ... 🔗roma.repubblica.it